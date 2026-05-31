Araçla kaçamayınca koşmaya başladı, 342 bin 719 TL ceza yedi

Samsun 'da maddi hasarlı trafik kazasına karışıp kaçan bir sürücünün olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

Ancak sürücü R.C. (48), ihtara uymayarak Samsun’dan Kavak istikametine kaçmaya devam etti. Kovalamaca sırasında R.C. idaresindeki otomobil , aynı yönde seyreden P.K. (47) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Aracıyla kaçmayı sürdüren R.C., Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin kovalamacası sonucu Samsun Ankara Karayolu Gürgendağı mevkisinde araçtan inip kaçmak istedi.

ALKOLLÜYMÜŞ

Bölge Trafik Polisi tarafından yakalanarak kelepçelenen R.C’nin 1,66 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Trafik ekipleri R.C.’ye “Alkollü araç kullanmak, ”Dur ihtarına uymamak", “Sürücü belgesini yanında bulundurmamak” ve "Tehlikeli araç kullanmak" suçlarından toplam 342 bin 719 lira idari para cezası uyguladı, aracı da 120 gün trafikten men etti.