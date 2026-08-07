Araçlar birbirine girdi. 56 yaşındaki kadın öldü, itfaiye cansız bedenini güçlükle çıkardı

Eskişehir 'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki kadının cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza, Zümrüt Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir otomobil , O.B. yönetimindeki tır ve S.S.U. yönetimindeki Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonuyla çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Z.E. (56) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın ardından demir yığınına dönen otomobilde sıkışan kadının cansız bedeninin çıkarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

LPG'li olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alınan otomobilde, itfaiye ekipleri kesici ve ayırıcı makaslarla çalışma yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından cenaze araçtan çıkarıldı.

Polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.