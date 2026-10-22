Aranan hükümlü çatı arasında yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan hakkında 3 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 suç kaydı olan B.B. isimli kadının yakalanmamak için sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi.

B.B.'nin Millet Mahallesi’ndeki yerleşim kaydı bulunmayan bir evde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenlendi.

Çatı arasında saklanan hükümlü yakalandı. B.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.