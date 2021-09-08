Aç kalan ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı

Ardahan Haberleri İHA 08.09.2021 - 06:33
Ardahan Haberleri - İHA,
Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi.
Göle yeni TOKİ'de bulunan çöp konteynerinde yiyecek bulmaya çalışan ayı, çöp konteynerini köpeklere kaptırmamak için büyük çaba sarf etti.
Göle'de aç kalan ayılar, vatandaşların çöp konteynerlerine bıraktıkları yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.
köpeklerin tepki vermesi üzerine Boz ayı bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor.
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