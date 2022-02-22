Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 09:56
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı, Ardahan'da sabah saatlerinde soğuklar nedeniyle ağaçların kırağı tuttuğu Kura Nehri bölgesinde yoğun sis oluştu.
Ağrı'da da soğukların etkisi altındaki kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara yollarında ulaşımı aksattı.
Kars'ta ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Yöre halkı, soğuktan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örtmeye devam ediyor.
Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar ve buz küreme çalışmalarını sürdürdü.
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