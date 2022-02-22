Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor (Ardahan Haberleri)

Ardahan, Ağrı ile Kars'ta, soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 09:56

Ardahan, Ağrı ile Kars'ta sis ve soğuk hava etkili oluyor

Haberleri - Anadolu Ajansı, Ardahan'da sabah saatlerinde soğuklar nedeniyle ağaçların kırağı tuttuğu Kura Nehri bölgesinde yoğun sis oluştu.

Ağrı'da da soğukların etkisi altındaki kentte, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi, kara yollarında ulaşımı aksattı.

Kars'ta ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yöre halkı, soğuktan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örtmeye devam ediyor.

Belediye ekipleri ise cadde ve sokaklarda kar ve buz küreme çalışmalarını sürdürdü.

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