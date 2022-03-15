Ardahan'da bir otomobilde 642 tarihi sikke ele geçirildi (Ardahan Haberleri)

Ardahan'da jandarma ekipleri bir otomobilde 642 tarihi sikke ele geçirdi.

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 15.03.2022 - 15:20

Ardahan'da bir otomobilde 642 tarihi sikke ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte suç işlenmesini önlemek ve suça karışanları yakalamak amacıyla çalışma yürütüyor.

Ekipler, bu çerçevede Ardahan-Kars kara yolundaki Çamlıçatak kontrol noktasında, A.T. idaresindeki bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada bulunan 642 sikkeye el konuldu.

Sürücü A.T. hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

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