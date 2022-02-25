Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan hükümlü yakalandı

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 25.02.2022 - 11:01
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı, İl ve Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.G'nin Posof ilçesinde olduğunu belirledi.
İkametine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.G. jandarmadaki işlemlerin ardından Posof Adliyesine çıkarıldı.
Hükümlü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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