Ardahan'da donmak üzereyken bulunan köpek yavruları kurtarıldı

Merkeze bağlı Çamlıçatak bölgesinde karla mücadele çalışması yapan ekipler, Mesire mevkisinde köpek yavrularını fark etti.



Ekipler, soğuk ve kardan etkilenerek donmak üzere olan köpek yavrularını araca aldı.



Özel idare tesislerine getirilerek bir süre ısıtılan ve yiyecek verilen köpekler, daha sonra Ardahan Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

