Ardahan'da feci kaza: Üç can kaybı var

Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Ölenlerin hafif ticari araçtaki Tümer Dede, Nurdan Dede ve Engin Okumuş olduğu belirtildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık , itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı.

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