Ardahan'da feci kaza: Üç can kaybı var
23.07.2026 11:43
Son Güncelleme: 23.07.2026 12:10
Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ardahan'da hafif ticari araç ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.
Yalnızçam Kayak Tesisleri Kavşağı'nda saat 10.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Kavşakta 3 araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 4 kişi yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. AFAD, sağlık ve polis ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yaralılar bulundukları araçlardan çıkarıldı.
4 yaralı, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Kazada yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu.
Ölenlerin hafif ticari araçtaki Tümer Dede, Nurdan Dede ve Engin Okumuş olduğu belirtildi.
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