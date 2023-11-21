Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı (Ardahan Haberleri)

Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli, Çıldır-Aktaş ve Türkgözü Gümrük Kapısı ile uygulamalarda yakalandı.

Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nın yanı sıra il genelinde güvenliğe ilişkin çalışmalar yapıyor.

Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

Gümrük müdürlüklerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ekipler, il ve ilçelerdeki güvenlik uygulamalarında da haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheliyi yakaladı.

Yasal Bilgilendirme

Ardahan Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ardahan Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ARDAHAN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...