Ardahan'da haklarında arama kararı bulunan 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'a açılan Çıldır-Aktaş ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nın yanı sıra il genelinde güvenliğe ilişkin çalışmalar yapıyor.



Gümrük kapılarına gelerek Gürcistan'a geçmek için işlem yapan 5 şüphelinin, devam eden çeşitli hukuki işlemleri dolayısıyla arandığı ve yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.



Gümrük müdürlüklerine teslim edilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.



Ekipler, il ve ilçelerdeki güvenlik uygulamalarında da haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheliyi yakaladı.

