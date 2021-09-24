Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,

Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki 75 AAC 892 plakalı otomobil ile Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında Ersin Yılmaz idaresindeki 55 ACA 169 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücüler Yılmaz ve Çamlıyurt ile her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

