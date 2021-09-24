Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı (Ardahan Haberleri)

Ardahan'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 09:29

Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki 75 AAC 892 plakalı otomobil ile Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında Ersin Yılmaz idaresindeki 55 ACA 169 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Yılmaz ve Çamlıyurt ile her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yasal Bilgilendirme

Ardahan Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Ardahan Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA ARDAHAN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...