Ardahan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 09:29
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,
Cemalettin Çamlıyurt yönetimindeki 75 AAC 892 plakalı otomobil ile Ardahan-Kars kara yolunun üniversite kavşağında Ersin Yılmaz idaresindeki 55 ACA 169 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler Yılmaz ve Çamlıyurt ile her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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