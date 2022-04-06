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Ardahan'da iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi (Ardahan Haberleri)

Ardahan'da, iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye 10 bin 914 lira ceza kesildi.

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 14:02

Ardahan'da iş yerinde kumar oynayan 6 kişiye para cezası verildi

Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı belirtilen Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye "Kabahatler Kanunu'na muhalefet etme" suçundan 10 bin 914 lira ceza uygulandı.

Kesilen cezayı kabul etmeyip ekiplere sözlü tacizde bulunan ve zorluk çıkaran 3 kişi ise savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

İş yeri sahibi hakkında da yasal işlem başlatan ekipler, kumar oynarken kullanılan oyun kağıtları ve bir miktar paraya el koydu.

Yasal Bilgilendirme

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