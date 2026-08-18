Ardahan'da kuduz alarmı. Bir bölge karantinaya alındı

İlgili kurumlarca hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınırken, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede hastalığın yayılımının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Bunun üzerine ekiplerce işletmedeki sığırdan alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.

Ardahan 'da merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlığı üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

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