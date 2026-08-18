Ardahan'da kuduz alarmı. Bir bölge karantinaya alındı
18.08.2026 10:35
İşletmenin olduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı. (Foto: Arşiv)
Ardahan'da bir işletmede büyükbaş hayvanda kuduz virüsüne rastlanması üzerine bölgede karantina uygulaması başlatıldı.
Ardahan'da merkez Gürçayır Mahallesi'nde bir işletmede büyükbaş hayvanın rahatsızlığı üzerine durum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.
Bunun üzerine ekiplerce işletmedeki sığırdan alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi.
Yapılan incelemede test sonucunun pozitif çıkması üzerine hayvan itlaf edildi.
İlgili kurumlarca hayvan ve insan sağlığının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınırken, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgede hastalığın yayılımının belirlenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
İşletmenin olduğu bölgede karantina uygulaması başlatıldı.
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