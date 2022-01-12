Ardahan'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 12.01.2022 - 09:10
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı, Ardahan'da otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İsmail Altuntaş idaresindeki yolcu minibüsü, Ardahan-Kars kara yolunun Ermit mevkisinde Yunus Emre Orakçı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Levent Özdemir ile minibüsteki Şengül Yıge yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Muhabir : Günay Nuh
Yayınlayan : Emine Konuk
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