Ardahan'da otomobil içerisinde 53 tarihi eser ele geçirildi

Haberler - Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 26.11.2021 - 15:05
Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı, Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Şırnak'tan geldiği belirlenen bir otomobili Ardahan-Göle kara yolunda durdurdu.
Otomobilde arama yapan jandarma ekipleri, ikişer gümüş sikke ile yüzük ve 4 obje ile 45 sikke olmak üzere toplam 53 tarihi eser ele geçirdi.
Tarihi eserlere el koyan jandarma, araçtaki 3 kişi hakkında işlem başlattı.
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