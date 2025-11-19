Ardahan'da yangın çıktı, alevler evi kullanılmaz hale getirdi
19.11.2025 15:25
DHA
Ardahan'a bağlı Hasköy'de gece çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün gece Hasköy'de Cengiz Yılmaz'a ait evde belirlenemeyen bir sebeple başladı. Evi saran alevlere köylüler önce ellerinde kovalarla su taşıyarak müdahale etti. 112'ye bildirilen ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, Cengiz Yılmaz'a ait evi söndürmek için yoğun mesai harcadı. Sabaha kadar süren çalışma ile yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında ölen ve yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
