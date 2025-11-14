Ardahan'da yüksek kesimlere kar yağdı
14.11.2025 15:54
AA
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent merkezi ve ilçelerde ara ara etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Havanın da soğumasıyla kar, Posof ilçesindeki tepelerde etkisini gösterdi.
Kar yağışıyla Ardahan-Artvin arasındaki Arsiyan tepeleri beyaza büründü.
