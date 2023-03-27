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Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı (Ardahan Haberleri)

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı, Ardahan'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Yalnızçam ormanlık alanının yanı sıra Ardahan-Artvin ve Göle ile Posof ilçeleri arasındaki tepeler, kar yağışı ile beyaza büründü.

Kentte yağışın ardından yer yer sis de etkili oldu.

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