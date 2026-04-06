Bahar geldi ama kar esareti bitmedi. Evler kar altında kaldı
06.04.2026 11:05
Ardahan'da yayla evleri baharda etkili olan yağışlarla birlikte kara gömüldü.
Ardahan-Artvin arasındaki yaklaşık 2 bin 580 rakımlı Bülbülan Yaylası bölgesinde, kıştan kalma günler yaşanıyor.
İlkbahar mevsiminde de yoğun karın etkili olduğu bölgede, yöre halkının yazın kullandığı evler kar altında kaldı.
Tek katlı yapıların neredeyse tamamının kara gömüldüğü bölgede, dondurucu soğuklar da etkili oluyor.
KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK
Önümüzdeki günlerde kentte yine yağışlı hava bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilere göre, yarın kentte yağmur beklenirken salı gününden itibaren hafta sonuna kadar kar yağışının etkili olması öngörülüyor.
