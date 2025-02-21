Kapanan köy yollarında karla mücadele çalışmaları

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.



İl ve ilçelerde tipinin etkisini kaybettiği noktalarda kapalı bulunan köy yolları için İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce karla mücadele çalışmaları başlatıldı.



Kepçe ve greyder başta olmak üzere birçok araçla karla mücadeleye başlayan ekipler, çalışmalarını Hoçuvan ve Ova mevkilerinde yoğunlaştırdı.



Ekipler, çalışmanın yapıldığı yollarda buzlanma meydana geldiğini belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.





