Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kars ve Ardahan'da yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı. Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı. Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

