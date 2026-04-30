Kaybolan kadın ahırda ölü bulundu. Damadı gözaltına alındı
30.04.2026 09:26
Şüpheli damat, JASAT ekipleri tarafından Erzurum'da yakalandı.
Ardahan'da kayıp olarak aranan bir kadın, evinin ahırında ölü bulundu. Başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen kadının damadı gözaltına alındı.
Ardahan'da merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Müslümat Özer'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özer'i evinin ahırında ölü buldu. Müslümat Özer'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.
Ardahan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Müslamat Özer'in damadı G.S. olduğunu belirledi.
Olayın ardından kaçtığı tespit edilen G.S., JASAT ekipleri tarafından Erzurum'da yakalayarak gözaltına aldı.
