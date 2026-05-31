Mayıs ayının son gününde kar yağdı
31.05.2026 15:00
Güzergahta sis de etkili oldu.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayının son gününde kar etkili oldu.
Kentte bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.
Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de bazı noktalar karla kaplandı.
Görüş mesafesinin yer yer düştüğü yolda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.
Kar ve sisin etkisini sürdürdüğü bölgede sürücülerden dikkatli olmaları istendi.
