Nisan ayında dondurucu soğuk. Sıcaklık eksi 7 dereceye kadar düştü, kentte sobalar sönmedi
25.04.2026 12:52
Kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.
Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. Kentte vatandaşlar, nisan ayında da soba yakmaya devam etti.
Nisan ayı bitmek üzere ancak birçok kentte sıcaklıklar hala mevsim normallerinin altında seyrediyor.
En düşük hava sıcaklığı Damal'da eksi 6,6, Göle'de eksi 4,8, Hanak'ta eksi 3,7, Ardahan merkezde eksi 3,8, Posof'ta eksi 2,7, Çıldır'da eksi 5,2 derece olarak ölçüldü.
SOBA YAKMAYA DEVAM EDİYORLAR
Kasımda başlayan soğuk havalarla birlikte yakılan sobalar, nisan ayında da sönmedi. Evlerin yanı sıra işletmelerde de soba yakılmaya devam ediyor.
Kentte çay ocağı işletmecisi Erkan Akbulak, ısınmak için soba yakmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "Bu sene kış geç geldi ama çökmüş, geç bitti. Onuncu ayda kış geldi, halen daha karın, kışın altındayız. Soba yakmazsak durulması mümkün değil. Müşteriler gelmez çay satamayız." dedi.
