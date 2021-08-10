Oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti (Ardahan Haberleri)

Ardahan'da oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Ardahan Haberleri Anadolu Ajansı 10.08.2021 - 16:46

Oyun oynarken dereye düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ardahan Haberleri - Anadolu Ajansı,

Kent merkezine bağlı Tepesu köyü oturan Seyithan Güzel, evlerinin yakınından geçen dere kenarında oynarken dengesini kaybedip suya düştü.

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan küçük Seyithan, ambulans ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minik Seyithan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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