Turşu bidonundan tarih çıktı

Ardahan Haberleri - DHA, Ardahan'da jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsündeki turşu bidonuna gizlenmiş sikke ve tarihi olduğu değerlendirilen objelerden oluşan 507 eser ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki sikkeleri Manisa'dan Ardahan'a göndereceği yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Çalışma sonucu bu kişinin tarihi eserleri gönderdiği yolcu otobüsünü tespit eden jandarma ekipleri, otobüsü Güzçimeni köyü mevkisinde durdurdu. Otobüsün bagajındaki aramada, turşu bidonuna gizlenmiş vaziyette olan sikke ile tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen objelerden oluşan 507 eser ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bu sikke ve tarihi objeleri Ardahan'da teslim alacağı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.