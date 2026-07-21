Arı sokan tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, istasyona daldı

Manisa ’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Fevzi Dursun (52) idaresindeki tırının şoför kabinine arı girdi.

Arı sokmasına karşı alerjisi bulunan sürücü Dursun, arının sokmasıyla direksiyon başında baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan tır, savrularak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.

Hızla istasyona giren tır, bu sırada istasyonda yakıt alan başka bir tıra arkadan çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese derhal sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından baygınlık geçiren ve kazada hafif yaralanan sürücü Fevzi Dursun, Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri ise akaryakıt istasyonunda meydana gelebilecek olası bir yangın ya da patlama riskine karşı alanda güvenlik önlemi alarak soğutma çalışması yaptı.