Arı sokan tır şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, istasyona daldı
21.07.2026 16:52
Şoför hastaneye kaldırıldı.
Arı sokması sonrası şoför bayıldı, başka bir tıra çarparak durabildi.
Manisa’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Fevzi Dursun (52) idaresindeki tırının şoför kabinine arı girdi.
Arı sokmasına karşı alerjisi bulunan sürücü Dursun, arının sokmasıyla direksiyon başında baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan tır, savrularak yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi.
Hızla istasyona giren tır, bu sırada istasyonda yakıt alan başka bir tıra arkadan çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese derhal sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından baygınlık geçiren ve kazada hafif yaralanan sürücü Fevzi Dursun, Buldan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri ise akaryakıt istasyonunda meydana gelebilecek olası bir yangın ya da patlama riskine karşı alanda güvenlik önlemi alarak soğutma çalışması yaptı.
Başka bir tıra çarparak durabildi.
YAKIT POMPALARINA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Öte yandan kaza anı, istasyonun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, kontrolünü kaybeden tırın doğrudan LPG ve akaryakıt pompalarına doğru ilerlediği, tam pompalara çarpmak üzereyken park halindeki diğer tıra çarparak durabildiği görüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.