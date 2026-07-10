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Arızalanan teknedeki 7 kişi kurtarıldı

10.07.2026 14:58

Arızalanan teknedeki 7 kişi kurtarıldı
IHA

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İHA
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Erdek açıklarında arızalanarak sürüklenen teknedeki 7 kişi kurtarılırken, tekne güvenli şekilde iskeleye çekildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metre boyundaki teknede bulunan 7 kişi, ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarıldı.

 

Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle denizde sürüklenen tekneye KIYEM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

 

Ekipler tarafından yedeklenen tekne, güvenli şekilde Narlı İskelesi'ne çekilerek emniyete alındı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.