Arkadaşlarına inandı, hem dayak yedi hem altınlarını kaptırdı

Olay Samsun 'un Atakum ilçesinde meydana geldi. 19 yaşındaki M.B.A. alacak verecek meselesini konuşmak için çağrıldığı mekana gitti, tek odalı bodrum katta arkadaşları tarafından alıkonuldu.

S.K., oğulları G.K. (30) ve E.G.K. (20) ile arkadaşları D.A. (22) ve M.T. (18) genç adamı sopa ve demirlerle dövdü. Sonra cep telefonunu, 3 yarım ve 7 çeyrek olmak üzere altınlarını gasp etti.

M.B.A., kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı.

Polisler kısa sürede 4 kişiyi evde yakaladı.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen G.K. çatıya saklansa da yakalayıp gözaltına alındı. 5 kişi “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “yağma” ve “kasten yaralama” suçlarından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.