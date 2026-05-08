Arnavutköy, Ataşehir ve Kadıköy'de barlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçığına yönelik olarak bir süredir geniş kapsamlı çalışma yürütüyordu.

Ekipler son bir hafta içinde Arnavutköy, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerindde restoran, gece kulübü, bar ve benzeri iş yerlerine operasyon düzenledi.

Alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen toplam 2 ton 350 litre etil ve metil alkol ile 91 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Ayrıca bin 454 kişi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulandı, iki kişi gözaltına alındı.

Mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir iş yeri ise mühürlendi.