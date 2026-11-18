Kaza , sabah saat 08.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kamyon sürücüsünün polis ekiplerine verdiği ilk bilgiye göre, aracın fren sisteminde sorun meydana geldi. Freninin boşaldığını belirten sürücünün manevra yaptığı kamyon, yan yatarak yol üzerine devrildi.

MOLOZLAR YOLU KAPATTI

Kazanın ardından hafriyat kamyonunun kasasında bulunan molozlar caddeye saçıldı. Devrilen kamyon ve yola yayılan hafriyat nedeniyle gidiş-geliş yönünde kullanılan cadde tamamen ulaşıma kapandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle bölgede trafik aksarken, işlerine yetişmeye çalışan sürücüler kapanan yol nedeniyle ilerleyemedi.

Kazada yaralanan olmazken, kamyon sürücüsü de devrilen araçtan kendi imkânlarıyla yara almadan çıktı.

TRAFİK POLİSİ KÜREKLE YOLU TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI

Kaza sonrasında yaşanan trafik yoğunluğu sırasında bir trafik polisinin çabası dikkat çekti. Yolun tamamen kapanması üzerine polis memuru, çevreden temin ettiği küreği eline alarak caddeye savrulan molozları temizlemeye başladı.

Yolun en azından bir şeridini yeniden ulaşıma açabilmek için çalışan polis memuru, kürekle molozları yolun kenarına doğru itti.