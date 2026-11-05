Arnavutköy'de işçi konteynerlerinde yangın

Yangın , saat 07.20 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Yücealp Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerinin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 konteynere daha sıçradı. Panikleyen İçişler uyuyan arkadaşlarını da uyandırarak kısa sürede konteynerleri boşaltı.

İşçilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

4 KONTEYNER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, 4 işçi konteyneri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının elektrikli sobadan çıkmış olabileceğini değerlendirirken kesin nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.