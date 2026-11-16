Arnavutköy'de otomobilin çarpmasıyla servis aracının altında kalan yaya hayatını kaybetti

Saat 07.45 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Memba Işıkları mevkisinde Mehmet Önalan (61) yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada M.Y.K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu Önalan yola savruldu. Ardından N.Ö. yönetimindeki servis aracı Önalan'ın üzerinden geçti.

Kazada ağır yaralanan Önalan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Önalan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Y.K. ile servis minibüsü sürücüsü N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.