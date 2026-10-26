Arnavutköy'de otomobilin çarptığı at öldü. 3 kişi yaralandı

Kaza , dün saat 17.40 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi Domuzderesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus S.'nin kullandığı 34 PPV 532 plakalı otomobil , köprüde karşı yönden gelen ve Yaser A.'nın bindiği ata çarptı.

Kazada atın bacağı koparak otomobile saplandı. Yaklaşık 10 metre savrulan at öldü, otomobilde ise hasar oluştu.

Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen başka bir at da çarpışmanın etkisiyle paniğe kapılarak üzerindeki binicisi Mohamad Mamdoh A.'yı yere düşürdü.

3 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.