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Arnavutköy'de servis minibüsü park halindeki kamyona çarptı

21.10.2026 08:45

Arnavutköy'de servis minibüsü park halindeki kamyona çarptı
Anadolu Ajansı

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

AA
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Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde seyreden 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

 

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

 

Yaralılar çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

 

Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

 

Ekiplerin çalışmalarının ardından minibüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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