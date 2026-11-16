Arnavutköy'de uyuşturucu imalathanesine operasyon. 5 gözaltı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Karaburun Mahallesi’nde tespit edilen 2 araç takibe alındı.

Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 125 kilo pregabalin maddesi ve pregabalin içeren 10 kutu hap ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 8 ayrı ev ve iş yerinde arama yapıldı. Karaburun Balıkçı Barınağı’nda ve Karaburun Mahallesi’nde bir depo olmak üzere 2 ayrı imalathane tespit edildi.

İmalathanelerde yapılan aramalarda yaklaşık 35 ila 40 kilo pregabalin maddesi ve yaklaşık 160 kilogram pregabalin içeren hap ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda toplamda yaklaşık 140 kilogram pregabalin maddesi, 160 kilo Lyrica hap, 30 kilo boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kapsül dolum makinesi, 3 kapsül kalıbı, 1 karma makinesi, 2 elektronik tartı ve çeşitli miktarda plastik kutuya el konuldu.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.