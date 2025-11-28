Artvin'de maganda kurşunu park halindeki araca ve iş yerine isabet etti
28.11.2025 11:34
İHA
Artvin'in Hopa ilçesinde atılan maganda kurşunu park halindeki otomobil ile iş yerine isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre olay, Hopa Sanayi Sitesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Sanayi içinde park halindeki aracın ön camına isabet eden kurşun, camı delip sekerek oto cam tamiri yapan iş yerinin içine girdi.
Olay esnasında dükkânda bulunan Kenan Can ve çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin içine giren kurşunun masa ve tezgâhların yakınından geçmesi dikkat çekerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Maganda kurşununun kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
