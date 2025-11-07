Artvin'de heyelan: Sarp Sınır Kapısı tüneli kapandı

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı. Kısa sürede yapılan temizlik çalışmasının ardından karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.

Artvin ’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı bölgesinde, sabah saatlerinde tünel girişinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları tünel girişine düşerken, bölgeden geçen bazı araçlar heyelandan saniyelerle kurtuldu.

