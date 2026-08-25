Artvin'deki yangında iki ev kullanılmaz hale geldi
25.08.2026 16:39
Çıkan yangın sonrası iki ev de kullanılmaz hale geldi.
Artvin'in Şavşat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, yanındaki diğer eve sıçradı.
Şavşat ilçesininin Erikli köyünde öğle saatlerinde, tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaşanan olayda iki ev de tamamen zarar görerek kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.
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