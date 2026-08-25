NTV

Artvin'deki yangında iki ev kullanılmaz hale geldi

25.08.2026 16:39

Artvin'deki yangında iki ev kullanılmaz hale geldi
DHA

Çıkan yangın sonrası iki ev de kullanılmaz hale geldi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Artvin'in Şavşat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, yanındaki diğer eve sıçradı.

Şavşat ilçesininin Erikli köyünde öğle saatlerinde, tek katlı bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki diğer eve sıçradı. 

 

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaşanan olayda iki ev de tamamen zarar görerek kullanılmaz hale geldi.

 

Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

ŞAVŞAT Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ŞAVŞAT Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.