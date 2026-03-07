1 milyon TL değerindeki kabloları vinç yardımıyla çaldılar

Alınan bilgiye göre Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda kablo hırsızlığı yapıldığı iddiası üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 1 milyon değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin Ü.U. ve E.K. olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin kabloyu kesip almak için vinç kiraladıkları ve vinç yardımıyla kabloları direklerden indirdikleri öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.