1 milyon TL değerindeki kabloları vinç yardımıyla çaldılar
07.03.2026 11:53
Şüpheliler bakır gerilim hattı kablosunu direklerden keserek çaldı.
Artvin'de vinç kiralayan 2 şüpheli, yaklaşık 1 milyon değerindeki 300 metre uzunluğundaki bakır gerilim hattı kablosunu direklerden keserek çaldı. Şüpheliler polis tarafından tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Arhavi ilçesine bağlı Yukarı Hacılar mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda kablo hırsızlığı yapıldığı iddiası üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yaklaşık 1 milyon değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin Ü.U. ve E.K. olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin kabloyu kesip almak için vinç kiraladıkları ve vinç yardımıyla kabloları direklerden indirdikleri öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YASAL UYARI
ARTVIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARTVIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.