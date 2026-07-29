12 yaşındaki Ceyhun kalbine yenildi
29.07.2026 10:12
Acı haber çocuğun ailesini yasa boğdu. (Foto: Arşiv)
Artvin'de kalp krizi geçiren 12 yaşındaki Ceyhun Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Yolüstü köyünde yaşayan 12 yaşındaki Ceyhun Ç., ailesiyle birlikte bahçe işleri yaptığı sırada aniden fenalaştı.
Yakınları tarafından Ardanuç Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun kalp krizi geçirdiği öğrenilirken acı haber ailesini, yakınlarını ve Yolüstü köyü sakinlerini yasa boğdu.
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