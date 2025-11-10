Ağaç kesim işçisinin acı sonu

10.11.2025 15:53

Artvin'de üzerine ağaç devrilen kesim işçisi Musa Çil, yaşamını yitirdi.

Artvin'de ormanlık alanda kesim sırasında meydana gelen kazada bir işçi öldü.

 

Olay, Borçka ilçesi Balcı köyünde meydana geldi.

 

Ormanda kesim sırasında ağaç işçilerden Musa Çil'in üzerine devrildi. Çil, ağacın altına kaldı.

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çil'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

 

Musa Çil’in cenazesi otopsi için Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

