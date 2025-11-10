Ağaç kesim işçisinin üzerine ağaç devrildi

Çil, ağacın altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Musa Çil’in cenazesi otopsi için Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YASAL UYARI

ARTVIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARTVIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.