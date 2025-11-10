Ağaç kesim işçisinin üzerine ağaç devrildi
10.11.2025 16:36
DHA
Artvin'in Borçka ilçesinde ağaç kesim işçisi, kesim sırasında devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.
Borçka ilçesi Balcı köyünde ormanda kesim sırasında ağaç işçilerden Musa Çil'in üzerine devrildi.
Çil, ağacın altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Musa Çil’in cenazesi otopsi için Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
