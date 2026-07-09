Artvin'de düzensiz göç operasyonu. 56 kaçak göçmen yakalandı

Artvin 'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında sahte ikamet kartı taşıyanların ve aranan 1 şahsın da yer aldığı Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenlere kalacak yer temin edip kaçakçılık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, kent genelinde yabancı uyruklu şahısların kaldığı belirlenen 8 farklı adrese 7 Temmuz'da eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlar neticesinde Afganistan uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yapılan kontrollerde, göçmenlerden 41'inin ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenirken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilme süreçleri derhal başlatıldı.

1 Kişinin aranıyor olduğu belirlendi

Sahte ikamet kartı kullandığı tespit edilen 4 kişi hakkında 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan yasal işlem yapılırken, yakalanan göçmenlerden birinin ise 'Yaralama' suçundan arandığı belirlendi. Uluslararası koruma belgesine sahip olduğu anlaşılan 15 göçmen ise kayıtlı bulundukları şehirlere sevk edildi.

Diğer taraftan, göçmenlere barınma imkanı sunarak düzensiz göçe zemin hazırladıkları değerlendirilen 3 şüpheli hakkında da 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.