Artvin'de minibüs yangını, 2 araç kullanılamaz halde

Artvin'de bir minibüste çıkan yangın iki araca sıçradı. Yangın çıkan araç ve otomobil kullanılamaz halde.

Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını kontrol altına aldılar.

Alevler daha sonra yangının hemen bitişiğindeki yolcu otobüsüne de ulaştı. Otobüs yangından kısmen etkilendi.

Kısa sürede büyüyen alevler, aracın hemen yanında park halinde bulunan otomobile sıçradı. Yangın diğer aracı da tamamen kaplayarak kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre minibüs şoförü M.Y. aracından duman çıktığını fark etti. Şoför aracını yol kenarına çekerek dışarı çıkmasının hemen ardından araç alev aldı.

YASAL UYARI

ARTVIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARTVIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.