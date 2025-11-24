Artvin'de minibüs yangını, 2 araç kullanılamaz halde
24.11.2025 12:03
İHA
Artvin'de bir minibüste çıkan yangın iki araca sıçradı. Yangın çıkan araç ve otomobil kullanılamaz halde.
Yangın, Hopa'nın Kuledibi Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre minibüs şoförü M.Y. aracından duman çıktığını fark etti. Şoför aracını yol kenarına çekerek dışarı çıkmasının hemen ardından araç alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler, aracın hemen yanında park halinde bulunan otomobile sıçradı. Yangın diğer aracı da tamamen kaplayarak kullanılamaz hale getirdi.
Alevler daha sonra yangının hemen bitişiğindeki yolcu otobüsüne de ulaştı. Otobüs yangından kısmen etkilendi.
Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangını kontrol altına aldılar.
Yangında minibüs ve otobüs tamamen yanarken, otobüste maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
