Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi öldü

Haberler - Artvin Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:18
Artvin Haberleri - Anadolu Ajansı, Artvin'in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Esenkıyı köyü Kanlıdere mevkisinde, Volkan Kara'nın (43) kullandığı 08 EC 370 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 67 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112, Hopa Belediyesi itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Halatlarla aracın bulunduğu uçuruma inen ekipler, sürücü Kara ile kamyonette bulunan Yakup Adalı'nın (58) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu halatlar yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan cesetler, ambulansla Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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