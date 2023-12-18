Artvin'deki heyelanda park halindeki araç zarar gördü

İlçedeki Eski Çarşı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki 08 AG 905 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, AK Parti Murgul İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu'na ait olduğu öğrenilen araç kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle içme suyu şebeke hattının zarar gördüğü, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.
Artvin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Artvin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Artvin