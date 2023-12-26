Artvin'deki heyelanda uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Merkeze bağlı Seyitler köyü yolunun 3. kilometresinde yaşanan heyelan sebebiyle yamaçtan kopan kaya, Fatih Güneş'in (27) kullandığı otomobilin üzerine düştü. Otomobil, çarpmanın etkisiyle uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, polis, 112 Acil Sağlık ve Karayolları ekipleri, yaralı sürücü Güneş'i bulunduğu yerden aldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Heyelan sebebiyle ulaşıma kapanan yolda, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan içinde yolcuların bulunduğu köy servisinin, heyelandan son anda kurtulduğu öğrenildi.
Artvin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Artvin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Artvin