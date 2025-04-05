Atvin'de gümrük kaçağı 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi (Artvin Haberleri)
Sarp Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, gizlenmiş halde bulunan 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirilirken, yabancı uyruklu tır sürücüsü gözaltına alındı.
Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yurda giriş yapmak isteyen yabancı plakalı tır, risk analizi sonucunda x-ray taramasına sevk edildi.
Tırda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş gümrük kaçağı olduğu belirlenen 27 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.
Yabancı uyruklu tır sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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