Aydın Valiliği’nden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
28.11.2025 16:03
İHA
Aydın Valiliği, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen, saatte 75 km’ye ulaşabilecek fırtınaya karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Aydın Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda hem kıyı kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara hem de Ege Denizi’nde etkili olması öngörülen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Yapılan açıklamada, kıyı bölgelerinde devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak il geneline yayılmasının tahmin edildiği belirtildi.
Valilik, muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlatırken, 29 Kasım 2025 tarihinde Ege Denizi’nde günün ilk saatlerinden itibaren rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde, yani saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
